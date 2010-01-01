В Кишиневе хотят поднять цены на проезд в автобусах и троллейбусах, то есть до 4 леев и 3 леев соответственно. Это предусматривает проект, зарегистрированный в столичной мэрии.

Также согласно проекту, проезд в автобусе после 21.00 или 22.00 будет стоить 5 леев. Как отмечают в Управлении транспорта, нынешний тариф не покрывает расходы муниципальных транспортных предприятий. Было установлено, что экономически обоснованный тариф составляет 3,21 лея за одну поездку, передает rtr.md

Отметим, последний раз повышение произошло 1 октября 2009 г. Стоимость проезда в троллейбусе была повышена в два раза — с 1 до 2 леев, а в автобусе — в 1,5 раза — с 2 до 3 леев.