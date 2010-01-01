Полицейские патрули на спортивных велосипедах скоро появятся на улицах столицы Молдовы.

В Национальном инспекторате патрулирования начались теоретические и практические занятия по безопасной езде на двухколесном транспорте. В состав мобильных групп на велосипедах будут входить как женщины – полицейские, так и их коллеги мужчины. Патрули будут использоваться в тех частях города, где затруднено движение на автомобилях.

В Молдове в составе МВД имеются конные группы, патрули на мопедах, а в пограничной полиции - и на скутерах. Для обеспечения правопорядка используются и традиционные - пешие полицейские и стражи порядка в автомобилях.