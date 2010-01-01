Коррупционные скандалы и управленческий кризис, от которых в последнее время лихорадит примэрию, привели к срыву важного контракта с Европейским банком реконструкции и развития по финансированию утепления зданий столицы.

Важнейший для Кишинева проект стоимостью 25 миллионов евро, реализовать который планировали этим летом, оказался сорван. Начальник Управления по связям с общественностью Вадим Брынзанюк признался, что причиной срыва стал разразившийся в этом году управленческий кризис.

- Мы опоздали с этим проектом. В июне должно было быть подписано соглашение о финансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), но это не было сделано по той причине, что Дорин Киртоакэ уже не в примэрии, а Нистор Грозаву еще не успел разобраться в работе, - рассказал Брынзанюк.

Кишинев должен был получить 25 миллионов евро от пула европейских банков и инвестиционных фондов, в том числе 10 миллионов евро кредита от ЕБРР, 10 миллионов евро кредита от ЕИБ и пять миллионов евро в виде гранта от фонда E5P.

По планам, к концу июля рабочие должны были утеплить 22 общественных здания. Но эти работы оказались сорваны, под угрозой срыва из-за просчетов оказалась и вся программа.