Изготовление готовых продуктов в центре Кишинева отныне будет наказываться.

Ограничения коснутся, в первую очередь, тех экономических агентов, которые во время народных гуляний делают шашлыки и сладкую вату на Площади Великого национального собрания. Соответствующее решение было подписано исполняющим обязанности столичного примара Нистором Грозаву, передает NOI.md.

Действие ограничений впервые будет внедрено уже на ближайших празднествах в честь Дня независимости, которые пройдут в центре Кишинева 27 августа. Согласно распоряжению примэрии, в центре Кишинева запретят деятельность стихийных шашлычных и лотков по производству и продаже сладкой ваты. Кроме того, нельзя будет размещать в коммерческих целях автомобили по продаже кофе, торговые будки, тележки и домики.

Горожане и гости столицы, которые посетят центральную площадь Кишинева в День независимости, смогут приобрести кондитерские изделия, не содержащие крем, изделия «hand made» (ручного производства), прохладительные напитки, сувениры и предметы с государственной символикой. Муниципальные власти не будут ограничивать деятельность экономических агентов, реализующих подобного рода товары. Им, однако, поставили одно условие, которое обязывает предпринимателей реализовывать продукцию в палатках строго белого цвета. Кроме того, они должны будут заранее уведомить муниципальное Управление по торговле, общественному питанию и услугам о том, что намерены принять участие в ярмарке по случаю Дня независимости.

Ранее стало известно о том, что в связи с подготовкой ко Дню независимости и проведением торжественных мероприятий движение транспорта в центре Кишинева будет ограничено с 25 по 27 августа. Это связано с тем, что в этом году главная сцена будет размещена не вблизи тротуара, как обычно, а на проезжей части. Организаторы также сообщили о планах по обустройству малой сцены, которая будет установлена возле Триумфальной арки. Примэрия пока не сообщила, будут ли действовать ограничения транспорта в самом «сердце» Кишинева в течение трех дней подряд или будет введен особый график движения.