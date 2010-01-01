У Кишинева появилась интерактивная туристическая карта Descoperă Chisinaul 2017 (Открой Кишинев 2017). В ней можно найти более 100 туристических объектов, пиктограмм и фотографий столицы, передает agora.md.

По словам представителей компании iData, которая разрабатывала карту, цель этого проекта — сообщить туристам о малоизвестных туристичесих местах столицы. Они также отметили, что многие места в Кишиневе неизвестны, так как их не продвигают или продвигают плохо.

Авторы карты отмечают, что на ней можно найти необычные достопримечательности города, такие как памятник бану, Красная мельница и другие.

«В апреле этого года мы провели опрос кишиневцев. Мы попросили их порекомендовать место, котрое можно посетить в столице. По их предложениям мы выбрали список из 131 достопримечательности в Кишиневе», — заявил исполнительный директор iMaps Expert Вероника Атиш.

На карте также отмечены посольства и консульства.

Тираж карты — 30 тыс. экземпляров. Ее стоимость — 20 леев. Карту можно приобрести в газетных киосках, некотрых книжных магазинах и отелях.