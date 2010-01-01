В четырех секторах столицы будут организованы школьные ярмарки, на которых родители смогут купить все необходимое для подготовки детей к школе – от канцелярских принадлежностей до одежды. Периоды работы ярмарок будут в каждом секторе будут различаться. Пока лишь только на Рышкановке ни один экономический агент не подал заявку на участие, передает IPN.

В секторе Ботаника ярмарка будет организована на пересечении улиц Куза-Водэ и Индепенденцей, с 21 августа по 10 сентября. Согласно вице-претору Олегу Рэцой, на данный момент в претуру были поданы заявки от двух хозяйствующих субъектов. Они предоставляют покупателям канцелярские принадлежности, книги, тетради, ранцы, одежду и др.

Кроме того, до 10 сентября будет работать ярмарка в секторе Центр, которая уже была открыта. Она расположена на ул. Измаил угол с пр. Кантемир. В секторе Буюкань ярмарка будет организована на ул. Крянгэ, 72-74, напротив торгового комплекса «Флакэра». Она будет работать с 15 августа по 2 сентября.

В секторе Чокана школьная ярмарка будет организована на аллее на пр. Мирча чел Бэтрын, в периметре улиц Петру Заднипру и Игорь Виеру. Ярмарка будет работать с 18 августа по 10 сентября.

По словам претора сектора Рышкань Николая Балаур, претура может предоставить для ярмарки два места – сквер завода Мезон и сквер Мирон Костин, но пока не поступило заявлений от экономических агентов.

Вместе с тем, с 18 августа по 3 сентября на Moldexpo пройдет V ярмарка товаров для школы School Fair. Ярмарка будет открыта с 10.00 до 18.00. Организаторами мероприятия является примэрия муниципия Кишинев и выставочный центр Moldexpo.