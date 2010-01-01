Комиссия столичного мунсовета по экономике, бюджету, финансам, местному имуществу, сельскому хозяйству и проблемам пригородов одобрила проект нового Регламента торговой деятельности в Кишиневе. В четверг, 17 августа, документ рассмотрит муниципальный совет. Новые правила запрещают торговлю в киосках, палатках и лотках в историческом центре столицы, вблизи зданий учебных заведений, памятников архитектуры и искусства, развлекательных зон и т.д.

Как сообщает издание «Налоговый монитор Fisc.md», работа над проектом регламента началась более года назад, местные власти провели консультации с гражданским обществом и бизнес-ассоциациями, чтобы учесть мнения всех заинтересованных сторон. Новый Регламент призван привести местные правила торговли в соответствие с требованиями закона «О внутренней торговле». Регламент также вводит запреты и дополнительные требования к организации коммерческой деятельности в Кишиневе.

В частности, предлагается запретить торговлю по периметру некоторых зон и улиц столицы, а также ограничить время торговли. Согласно проекту регламента, будет запрещена торговля вблизи зданий центральных органов власти, учебных заведений, памятников архитектуры и искусства, исторических и развлекательных зон. Вводятся требования к парковке по периметру коммерческих центров и рынков. В регламенте, кроме того, учтены все положения законодательства, касающиеся продажи алкогольных напитков, пива и табачных изделий, организации торговых объектов в непосредственной близости к учебным заведениям, медучреждениям и местам массового отдыха. К примеру, торговые объекты, работающие 24/24, должны располагаться в 100 метрах от жилых домов и получить согласие жильцов на деятельность.

Целый раздел проекта регламента касается уличной торговли. Планируется запретить размещение мобильных торговых единиц (киоски, лотки, палатки, тележки и пр.) в историческом центре Кишинева, а также на центральных улицах столичных районов, на улицах, прилегающих к авторизированным рынкам, в парках, скверах, на пешеходных тротуарах, в зонах размещения инженерных коммуникаций.

Через 30 дней после того, как регламент вступит в силу, передвижные торговые объекты должны работать на новых площадках, разрешенных регламентом, в противном случае их демонтируют или эвакуируют. Список улиц, где уличная торговля будет запрещена, прилагается к регламенту. Принимать новые заявки на размещение объектов уличной торговли в Кишиневе больше не будут.

В остальных местах мобильные торговые объекты будут размещаться на основе схем, утвержденных претурами, с указанием числа и типа мобильных торговых единиц, типа товаров и продукции, разрешенной для уличной торговли. Также претуры будут выдавать разрешения на размещение торговых объектов типа street food; проведение ярмарок и сезонной торговли сельхозпродукции; торговых объектов на период проведения культурных, спортивных и прочих мероприятий; авторизаций на продажу ремесленных изделий, стройматериалов, древесины и прочих товаров с грузовиков.

Отдельно представлены требования к объектам оптовой и розничной торговли. Например, для оптовой торговли обязательны наличие складов, компьютерной системы учета и системы видеонаблюдения, использование поверенных метрологических средств измерения. Оптовые склады нельзя будет размещать в жилых зданиях.

Также муниципальные власти планируют разобраться с рынками. В центральной части города, как ожидается, после 2020 года будет работать только Центральный рынок. При этом его перепрофилируют в агропродовольственный, и торговать можно будет только в определенных границах.

Для всех рынков станут обязательными парковка, туалеты внутри рынка, медицинский пункт, мусорная платформа и канализация с полной системой обслуживания, доступ к питьевой воде.

Предусмотрено, что на агропродовольственных рынках доля продукции молдавского производства должна составлять не менее 50%, на смешанных рынках — до 30%. Новые рынки смогут создаваться только при наличии технико-экономического обоснования.

Сборы с торговых объектов в Кишиневе, как и ранее, будет утверждать муниципальный совет.

В проекте регламента также описаны процедуры уведомления о намерении физического или юридического лица осуществлять торговую деятельность, а также процесс выдачи авторизации на нее. В будущем планируется ввести электронный учет поданных заявлений и обеспечить доступ всех заинтересованных учреждений к этим реестрам (Налоговой службы, претур, управления общественного питания Кишинева, Центра общественного здоровья и т. д.).

По данным на 1 января 2017 года, в Кишиневе действовало более 27 тыс. торговых объектов, в том числе 40 рынков, 50 торговых центров и универмагов, 74 супермаркета и гипермаркета, 4496 киосков, а также 3472 мобильных торговых объекта и т.д. Кроме того, выдано 215 авторизаций на деятельность онлайн-магазинов. В 2016 году мэрия выдала более 5,5 тыс. авторизаций на деятельность новых торговых объектов, что принесло бюджету 104,6 млн леев, на 0,4% меньше, чем в 2015.

Источник: NewsMaker