Сухие ветки деревьев, собранные после апрельского снегопада и складируемые на Ботанике, будут перевезены в коммуну Бачой.

Местный совет коммуны Бачой принял соответствующее решение, которое позволяет выделить земельный участок для размещения останков деревьев, поваленных в секторе Ботаника во время стихийного бедствия, произошедшего в апреле. Об этом на оперативном заседании муниципальных служб Кишинева 7 августа сообщил вице-претор сектора Ботаника Олег Рацой, сообщает NOI.md.

Претура сектора Ботаника договорилась с руководством коммуны Бачой о временном размещении на их территории веток и останков деревьев, поваленных в результате апрельского стихийного бедствия. Как сообщил вице-претор Ботаники Олег Рацой, эта договорённость существенно облегчит работы по ликвидации последствий стихии, так как, по его словам, «коммуна Бачой является ближайшим к Ботанике местом, где можно разместить сухие ветки в условиях, когда перед жителями не будет стоять угрозы возникновения пожаров». На транспортировку древесины, в настоящий момент складированной вблизи жилых домов на Ботанике, понадобится около месяца.

Вице-примар Нистор Грозаву призвал Олега Рацой регулярно докладывать о процессе вывоза сухих веток и останков деревьев из Ботаники, которая была признана самым пострадавшим от разгула стихии сектором Кишинёва. Он также потребовал обратить особое внимание на очистку территорий, прилегающих к жилым домам, общеобразовательным учреждениям и детским садам. Вице-претор Ботаники пообещал завершить работы по ликвидации импровизированных складов древесины до начала учебного года.

Ранее жители Ботаники потребовали от муниципальных властей вывезти все сухие ветки, которые складированы вблизи их домов. Они опасаются того, что стихийные склады веток представляют для них и их детей угрозу здоровью и жизни. Опасения горожан усилились после того, как несколько мест, где складировались сухие ветки, подверглись возгораниям, в том числе на Республиканском стадионе. Муниципальные власти неоднократно обещали решить проблему и вывезти все ветки, однако несколько стадионов на Ботанике до сих пор завалены древесиной.