С начала года в муниципии Кишиневе произошло почти 700 ДТП, в которых погибли 34 человека, а еще 822 получили травмы. Больше всего несчастных случаев произошли в секторе Ботаника, и основной причиной аварий является превышение скорости. Данные были представлены заместителем начальника муниципальной полиции Сильвиу Мушук на оперативном заседании примэрии, передает IPN.

Из общего числа несчастных случаев, 400 произошли с участием пешеходов. В таких авариях погибли 27 человек, в том числе семь на зебре.

57 аварий произошли с участием несовершеннолетних. В результате, один ребенок умер, а еще 94 получили травмы.

Большинство несчастных случаев произошли на улицах: пр. Дачия, ш. Мунчешть, пр. Штефан чел Маре, Вадул-луй-Водэ, Руссо, Балканское шоссе.

Большинство аварий (116) произошли в мае. Пятница день недели, когда произошло наибольшее количество аварий.

В общей сложности из почти 700 аварий, 31 произошла при участии автобусов и троллейбусов. В тот же период произошло 26 аварий с участием маршруток, в которых 52 человека получили ранения. А 33 аварии произошли с участием такси. В последних ДТП 47 человек были ранены, а два погибли.

Помимо примерно 700 аварий, в первые семь месяцев года было зарегистрировано 6300 мелких аварий. В 1400 случаях речь идет о превышение скорости. В то же время, 44 водителей были выявлены в состоянии алкогольного опьянения, а в 1200 случаях не было соблюдено расстояние между транспортными средствами. В тот же период правоохранительные органы возбудили 544 уголовных дела за вождение в состоянии алкогольного опьянения, и 518 из них уже были отправлены прокурорам.