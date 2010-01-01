Более 4700 жителей Молдовы поставили свои подписи в поддержку проектов «Гражданского бюджета участия» в развитии Кишинева.

Как сообщили «Инфотаг» в примэрии, на конкурс проектов было подано 53 проекта, из которых одобрены пока 40. По поводу еще 11, если в течение недели авторы устранят недостатки, они также могут быть приняты к рассмотрению.

На реализацию проектов потребуется в целом 4,2 млн. леев. Инициативные группы готовы вложить 1,4 млн. леев, а местные власти еще - 1 млн. леев. Обсуждение проектов в примэрии состоится 7 августа, а 11 августа будет опубликован окончательный список проектов.

Проголосовать за понравившийся проект горожане смогут на первом этаже примэрии, где будет поставлена урна или же онлайн на сайте chisinau.md. Голосовать можно за один маленький и один большой проект.

К слову, данный проект появился впервые в Бразилии, и сейчас в тысячах городах по всему миру существуют различные механизмы гражданского бюджета участия. Жители сами решают, на что потратить деньги, исходя из изменений, в которых нуждается город. Как правило, проекты гражданского участия касаются ремонта дороги и тротуаров, общественного транспорта, подземных переходов, парковок.