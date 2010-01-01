«Термоэлектрика» объявляет о продлении акции «Централизованное автономное теплоснабжение». Таким образом, специалисты «Termoelectrica SA» будут продолжать встречи с жителями столицы во дворах многоквартирных домов и консультировать их в отношении модернизации системы централизованного теплоснабжения. Как и раньше, люди будут уведомлены о визите команды «Termoelectrica» за 2-3 дня с помощью листовок, которые будут распространяться через почтовые ящики.

Информационная кампания «Централизованное автономное теплоснабжение» была запущена 31 мая в контексте восстановительных работ на внешних тепловых сетях и установки индивидуальных пунктов отопления и подачи бытовой горячей воды в 200 зданиях в мун. Кишинев.

Для участия в кампании, начатой «Termoelectrica», необходимо только вызвать команду предприятия во двор многоквартирного дома по телефону: 022-436-513.