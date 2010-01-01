Столичная примэрия меняет стрелки, и на этот раз утверждает, что организует тендер на покупку измельчителя древесины, собранной после произошедших в последнее время стихий.Это после того, как в пятницу было объявлено, что тендер по этому вопросу не будет проводиться. Конкурс состоится 24 августа, а для того, чтобы купить измельчитель, из местного бюджета была выделена сумма в размере 2,2 млн. леев. Примэрия намеревается купить измельчитель высокой мощности, а дрова будут распределены учреждениям страны для зимнего отопления.