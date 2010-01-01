Эту информацию представил в понедельник на оперативном заседании претор сектора центр Олег Поята. По его словам, на прошлой неделе было установлено 3500 м2 брусчатки, а на этой неделе планируется еще 6500 м2. "Работники трудятся изо всех сил, чтобы до 25 августа были закончены все работы", – сказал он. Бульвар Штефана чел Маре и ближайшие две улицы – Константин Негруцци и Василе Александри – восстанавливаются при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, который выделил на это 10,3 млн. евро. Ремонт идет с опозданием на два года.