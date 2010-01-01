В понедельник, 31 июля, Дорин Киртоакэ через своих адвокатов опротестовал решение суда первой инстанции о временном его отстранении от должности генерального мэра столицы. Информацию для портала realitatea.md подтвердила адвокат Татьяна Иову.

Судьям Апелляционной палаты предстоит рассмотреть обращение стороны защиты и вынести своt решение.

Напоминаем, что в пятницу, 28 июля, магистраты Буюканского суда столицы в ходе состоявшегося заседания полностью согласились с аргументами, приведtнными в запросе прокуроров по борьбе с коррупцией, о временном отстранении от должности генерального мэра муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ до вынесения окончательного приговора. Дорин Киртоакэ проходит как подозреваемый в актах пассивной коррупции и злоупотреблении влиянием по делу о платных парковках в столице.