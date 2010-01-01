В столице система видеонаблюдения зафиксировала 72 тыс. случаев нарушения ПДД с начала года

В первой половине 2017 года система видеонаблюдения на дорогах столицы зафиксировала 72 тыс. случаев нарушения правил дорожного движения. Общая сумма выписанных штрафов составила 3,7 млн леев, однако, оплачено из них было только 25,7%. Об этом рассказал ipn.md глава службы информационных технологий министерства внутренних дел Андриан Шова.

По словам чиновника, наиболее распространенным нарушением является превышение скорости — около 65% от общего числа зафиксированных нарушений. Также часто встречаются случаи несоблюдения дорожной разметки и сигнала светофора. Шова отметил, что в муниципии Кишинев работает 90-95% камер наблюдения. При этом на остальной территории страны системы видеонаблюдения за дорожным движением не работают с 2015 года.

«В результате серии проверок было выявлено несоответствие этих систем требованиям по целому ряду параметров, в связи с чем было принято решение отключить камеры от централизованной системы мониторинга МВД», — рассказал он, отметив, что, все же, камеры будут установлены на особенно опасных участках национальных дорог.

С момента установки систем видеонаблюдения в Кишиневе (за 2014–2016 годы) были уплачены штрафы на сумму 41,5 млн леев.