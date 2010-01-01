Жители около ста многоквартирных домов в микрорайоне Телецентр и в секторе Буюкань будут лишены горячей воды в течение двух–трех недель. По информации поставщика, отключения вызваны необходимостью проведения ряда важных работ по ремонту теплосетей.

Подача горячей воды приостановлена на период с 24 июля по 14 августа в 87 многоквартирных домах на Телецентре и на период с 24 июля по 7 августа в 16 многоквартирных домах в секторе Буюкань. Глава Службы информирования и связей с общественностью АО Termoelectrica Елена Жунгина, с которой связалось Агентство IPN, заявила, что поставщик вынужден осуществить эти отключения, так как во время выполнения ряда работ отсутствуют другие источники, которые позволяли бы снабжать нижеуказанные адреса горячей водой.

Таким образом, до 14 августа подача горячей воды будет приостановлена для потребителей, проживающих в периметре улиц Друмул Скиноасей, Миорица, Академией, Друмул Виилор, Пьетрарилор, Яловень, включая участок шоссе Хынчешть (с №62 по №83). Кроме того, речь идёт об улицах Спынченоая, Лех Качиньски и Сфынта Винерь.

Работы по ремонту теплосетей будут проходить и на улице В. Лупу, на отдельных участках улиц Белински, Корнулуй и Друмул Таберей. Подача горячей воды будет приостановлена в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: Василе Лупу, 55, 59, 59/1, 59/2, 4–16; улица Корнулуй, 3/1; между улицей Корнулуй, 19–33, 4–16, улицей Александреску и улицей Буюкань, 2, 3, 5. По этим адресам воды не будет до 7 августа.

С прошлого года предприятие отказалось от практики централизованной приостановки на один месяц подачи горячей воды для всех жителей столицы.