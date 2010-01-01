Прокуратура начала расследование о причинах пожара на Республиканском стадионе

Заброшенный Республиканский стадион в Кишиневе стал эпицентром сильного пожара, возникшего 24 июля около 4.30 утра. В темноте языки пламени и клубы густого дыма были видны из большинства районов Кишинева.

По свидетельствам очевидцев, на стадионе загорелись сухие ветки и мусор, свезенные сюда после апрельского снегопада и разбросанные по чаше стадиона. Пламя охватило большую часть спортивного сооружения. Огонь удалось локализовать только к 7 часам утра. Для тушения пожара было привлечено 16 пожарных расчетов и 80 пожарных

Республиканский стадион был построен в 1952 году как главная арена Кишинева и Молдовы. В 2007 году стадион был закрыт, часть оборудования и оснащения были переданы другим стадионам. Уже 10 лет бывший символ Кишинева стоит заброшенным, пожар может поставить жирную точку в его истории.

Вскоре после пожара, известный эколог заявил об опасности для здоровья людей частиц дыма и сажи, образовавшихся при пожаре на Республиканском стадионе. Ситуацию усугубляет жаркая безветренная погода, при которой вредные частицы оседают непосредственно в городе.

- Состоящие из мелкодисперсных частичек продукты горения разнесло по всему городу. К сожалению, в такую жаркую и безветренную погоду частицы могут находиться в воздухе нескольких дней. Они опасны для людей с заболеваниями органов дыхания, нервно-психическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Мы предполагаем, что облака пепла будут идти на северо-восток. В этих районах люди должны закрыть окна и двери, - сообщил председатель кишиневского филиала «Экологического движения Молдовы» Владимир Гараба.

По мнению эколога, особую опасность представляют продукты горения от поисковых отходов, во множестве скопившихся на заброшенном стадионе. Республиканский стадион за последние годы превратился в незаконную свалку.

Вице-примар столицы Нистор Грозаву считает, что пожара на Республиканском стадионе можно было избежать, и допускает, что причиной возгорания могла стать слишком медленная работа примэрии и ее неготовность к подобным ситуациям.

Грозаву допускает, что к подобной ситуации мог привести неразрешенный конфликт интересов. Об этом он заявил в рамках прямого включения на одном из частных телеканалов, передает aif.md.

Чиновник отметил, что о причинах третьего по счету возгорания в Кишиневе также пока ничего не известно.

– На протяжении дня будем обсуждать, созовем заседания со специалистами Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Несмотря на схожесть с двумя другими пожарами, возможно, что причины возгораний разные, об этом нам расскажут специалисты, – отметил он.

Никто из ответственных чиновников примарии Кишинева, а также правительства, не знает точного количества складированной на бывшем стадионе древесной массы: все оперируют термином «тысячи складометров».

Примечательно, что подобные свалки еще остались в других зонах столицы, большинство из которых – на Ботанике. По решению правительственных чиновников и руководства примарии, во во время ликвидации последствий апрельского бурана под свалки для древесного мусора были выбраны школьные стадионы, внутри спальных районов Кишинева.

Ранее уже сообщалось, что 2 мая премьер-министр Павел Филип победоносно объявил о завершении объявленной им полной мобилизации. Тогда, Филип посчитал, что власти справились с работой, складировав ветки и деревья во дворах и на стадионах спальных районов и в историческом центре Кишинева.

Кроме того, ситуация усугубилась в результате введенного муниципальными властями запрета горожанам самостоятельно вывозить древесный мусор под угрозой штрафов «за нарушение экологической безопасности».

10 июля на подобной свалке в пригороде Кишинева – в г.Прункул также загорелись сухие ветки и деревья.

В разговоре с журналистами портала Deschide.md, врио столичного прокурора Виталие Сибов заявил о том, что сотрудниками Кишиневской муниципальной прокуратуры уже начата работа по сбору доказательств.

«Прокуратура завела уголовное дело, а вся информация по данному происшествию была зарегистрирована в журнале учета R1», - добавил чиновник.

Ранее власти заявили о двух возможных причинах пожара: случайность и намеренный поджог.