Перед гостями столичного частного зоопарка открылось совершенно неожиданное зрелище: маленькие зверьки, помещенные в непроветриваемые стеклянные клетки пытаются хоть как-то перенести жару, пишет bloknot-moldova.md.

Неприятный осадок остался у посетивших частный зоопарк в «Baby Hall». По заявлениям очевидцев, животные чувствуют себя крайне неуютно.

«Посетил частный зоопарк в Baby Hall. Это просто ужас! У меня нет слов! Различные дикие животные содержатся в самую жару в маленьких шкафах за стеклом с небольшим отверстием для воздуха, безо всякой вентиляции! На фото можно наблюдать, как шиншилла прижалась к этому отверстию, чтобы глотнуть свежего воздуха!», – написал один из пользователей соцсети.

Другая жительница столицысняла на видео пытающегося сбежать из места своего заключения енота. Зверек мечется из стороны в сторону, тщетно пытаясь найти лазейку в своей клетке.

Пользователи социальных сетей не менее негативно высказываются по поводу условий содержания, отмечая что животные страдают от кислородного голодания и высоких температур