Полицейские устроили полномасштабный рейд по всей столице. В результате спецоперации, правоохранители нашли несколько крупных плантаций конопли в разных частях города.

Плантацию обнаружили в коммуне Хульбоака, где сотрудники полиции начитали около 4 000 растений. Конопля была выкопана и уничтожена.

Не менее крупный участок, отведенный под выращивание запрещенных растений обнаружили в коммуне Бубуечь. Владельца 25 гектаров запрещенных растений ожидает от 4 000 до 8 000 леев, либо 100 часов неоплачиваемых работ в пользу общества.

Источник: actualitati.md