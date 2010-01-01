Из-за вырубки деревьев и частного управления парками, Кишинев теряет зеленые зоны. Об этом говорилось во вторник на заседании муниципального совета.

Руководитель ассоциации «Зеленое хозяйство» Елиферий Харуца представил на нем проект Регламента о распределении и управлении зеленых зон Кишинева.

По его словам, цель Регламента – правильное распределение зон, которые находятся под управлением «Зеленого хозяйства» и ознакомление жителей с возможностью обратиться в ассоциацию для решения проблем с деревьями.

Насчет пункта Регламента, согласно которому рассмотрением зеленых зон муниципия должно заниматься Главное управление архитектуры и градостроительства, председатель фракции Европейской народной партии Руслан Кодряну сказал, что «это неправильно, так как защищать зеленые зоны Кишинева должно «Зеленое хозяйство», а не это управление, которое скажет вырубать деревья под новое строительство».

Вице-председатель «Нашей партии», муниципальный советник Илиан Кашу сказал, что «некоторые представители примэрии продвигают идею частного управления некоторыми парками Кишинева, например La Izvor, поскольку «Зеленое хозяйство» не справляется с уборкой и уходом за парком».

«Разрешить приватизацию парка – означает потерять его совсем. Я хочу, чтобы вы вместе со всеми неравнодушными били тревогу, так как, кроме приватизации парка, есть и настояние того, кто захватил государство, построить 11-этажный отель в центральном парке столицы», – сказал советник.

Он привел в пример Вену, где никому не разрешено что-то строить в общественных парках, предложив со всей серьезностью отнестись к этой проблеме и «не оставлять безнаказанными тех, кто уничтожает город».