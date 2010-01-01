Десятки людей были вовлечены в столкновения, которые произошли в столичном секторе Буюканы.

Многие жители столицы были недовольны тем, что возле их дома планируется возвести многоэтажное здание. Вследствие этого сегодня, 17 июля, произошли столкновения между ними и представителями строительной компании. Жильцы соседнего дома утверждают, что строительные работы по адресу Белинского, 4 проводятся незаконно.

- Несмотря на запрет Апелляционной палаты Кишинева, строительная компания “Inamstro” ускоренными темпами продолжает строительство. Абсолютное бездействие органов местной власти, подкуп судебного исполнителя и представителя местной полиции, фальсификация документов, шантаж и угрозы – это то, с чем столкнулись жители близлежащих домов, которые решились защитить свое жилье. А сегодня и откровенная физическая расправа с недовольными жильцами, - заявил один из жителей соседнего дома.

По мнению юристов, на виду у прокуратуры и полиции на данном объекте совершены уголовные преступления:

1. Фальсификация согласий собственников соседнего жилья.

2. Систематическое нарушение запрета Апелляционной палаты, что является уже уголовным преступлением.

3. Запугивание и избиение соседей, которые боятся обращаться в полицию и прокуратуру, т.к. местный участковый грозит составлением протокола не на действия застройщика, а на действия пострадавших людей, которые защищают свое жилье.

- Это откровенное и жестокое издевательство над людьми, которых лишили всех прав и всех методов защитить себя и свои жилища, - рассказал возмущенный житель.

Источник: bloknot-moldova.md