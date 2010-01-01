Около восьми учебных заведений будут реорганизованы или объединены до начала нового учебного года. Гимназия №8 может быть соединена с лицеем «Матей Басараб» или лицеем «Наталья Георгиу»; гимназия №45 из Чореску может быть соединена с лицеем «Николай Бэлческу»; гимназия «Ион Лука Караджиале» соединится с лицеем «Лучиан Блага»; гимназия № 86, корпус начальных классов лицея «Георге Кэлинеску» перейдут в лицей «Михаил Ломоносов». Окончательное решение будет принято в муниципальном совете Кишинева. Напомним, что, по данным минпросвета, в этом году в Молдове будут реорганизованы 67 школ, 24 из которых будут закрыты.