Проект подготовлен управлением жилищно-коммунального хозяйства столицы, под строительство станции выделено 6 гектаров. Новая станция компостирования растительных отходов будет оборудована тремя единицами техники, стоимость которых составит до 800 тыс.евро. «Надеемся, что нам удастся получить грант от ассоциации, работающей в данной сфере в одном из регионов Франции. И мы сможем добиться, чтобы все растительные отходы проходили процесс измельчения и становились однородными», — сказал глава управления благоустройства и санитарного содержания города Василе Ефрос.