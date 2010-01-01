В первые две недели после запуска беспроводного троллейбуса № 30, идущий по маршруту площадь Великого национального собрания – аэропорт, уровень зарузки составляет 60%. Глава Управления электрического транспорта Кишинева Георге Моргоч считает, что после окончания летнего сезона поток пассажиров увеличится.

Моргоч заявил для IPN, что маршрут пользуется спросом, а уровень загруженности составляет 60%, а это больше, чем в среднем для всех маршрутов. По его мнению, с началом учебного года поток пассажиров увеличится.

Вячеслав Гаина, администратор микроавтобуса №165, который также ездит в аэропорт, заявил для IPN, что запуск троллейбусного маршрута до аэропорта не повлиял значительно на поток пассажиров, которые выбирают микроавтобус. Возможно, некоторые категории пассажиров выбирают троллейбус, но в основном люди выбирают для поездки более быстрый транспорт, который не останавливается на каждой остановке. По летнему графику микроавтобусы № 165 циркулируют с 05.40 до 22.00.

Беспроводные троллейбусы № 30 отправляются от остановки на улице Бэнулеску-Бодони, выше памятника Штефану чел Маре, начиная с 06.00. Последний троллейбус из Кишинева выезжает в 22.50, а из аэропорта в 23.20. Проезд стоит два лея.