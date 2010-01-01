Предприятия по управлению жилищным фондом из Кишинева могут оказаться в плачевном состоянии, а жилые дома могут остаться неподготовленными к отопительному сезону. Такое заявление сделали члены организации Urban Consulting во вторник, 20 июня, на пресс-конференции в IPN.

Представитель ассоциации Януш Кушнир заявил, что такое положение обусловлено накопленными в течение многих лет долгами, более чем на 600 млн. леев, которых требует поставщик тепла от муниципальных предприятий управления жилищным фондом.

Януш Кушнир пояснил, что ЖЭКи заключают контракт на поставку тепла с Termoelectrica, которая выставляет им счет, а затем муниципальное предприятие делит сумму счета на количество квартир с учетом площади жилья и количества владельцев квартиры. После этого возникают недопонимания между потребителем и поставщиком.

«Если представить образно, то Termoelectrica предоставляет 100% теплоэнергии муниципальному предприятию, а они выписывают жильцам счета, с учетом ошибочной методологии, а затем выплачивают поставщику сумму только за 95% тепла. В этой ситуации Termoelectrica признает эту разницу долгом ЖЭКа, а само муниципальное предприятие считает, что это долг жильцов», - добавил Кушнир.

По словам Януша Кушнир, Termoelectrica ежемесячно отправляет счет-фактуры муниципальным предприятиям, а они, на основе установленной методологии о рассчитывают теплоноситель, поставляемый для каждой квартиры. Поставляемый поставщиком объем не совпадает, однако, со счет-фактурами муниципальных предприятий и то, что не покрывается, расценивается поставщиком как долги муниципальных предприятий, а они, в свою очередь, не признают эти долги.

«Из-за неправильной методологии расчета, которая применяется муниципальными предприятиями, создаются искусственные долги, которые не включены в счет-фактуры, которые мы получаем и оплачиваем ежемесячно. Жильцы не знают о том, что методика расчета является ошибочной и автоматически мы являемся должниками за те долги, которые не включены в счет-фактуры», - заявил Януш Кушнир.

Эксперт сказал, что не понимает, почему методология не была пересмотрена, когда стало ясно, что она приводит к накоплению долга. Он считает, что компетентные органы должны провести расследование в связи со сложившейся ситуацией.

Председатель ассоциации Михай Кырлиг заявил, что с 19 июня жилищно-коммунальное хозяйство Кишинева сталкивается с большими трудностями. Наступил коллапс в деятельности некоторых муниципальных предприятий, которые управляют жилищным фондом, потому что потеряли всех сотрудников. Михай Кырлиг сказал, что все 23 муниципальные предприятия имеют временных администраторов из Termoelectrica, назначенных для возвращения долгов.