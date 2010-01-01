Пять человек были задержаны в результате инцидента, произошедшего на прошлой неделе во время эвакуации уличных торговцев из зоны Центрального рынка. Если задержанные будут признаны судом виновными, им грозит до трех лет лишения свободы. Такое заявление сделал заместитель начальника муниципальной полиции Сильвиу Мушук на оперативном заседании примэрии, передает IPN.

Три человека задержаны на 72 часа, на имя одного человека был выдан ордер на 30 суток ареста, а другой находится под домашним арестом. На задержанных открыто уголовное дело за угрозу или насилие, совершенное в отношении должностного лица или иного лица, выполняющего общественный долг. Напоминаем, в результате беспорядков, произошедших на прошлой неделе во время эвакуации уличных торговцев из зоны Центрального рынка были ранены три человека – полицейский Национальной патрульной инспекции и два карабинера.

Сильвиу Мушук отметил, что действия по борьбе с уличной торговлей расширились, теперь она происходит в периметре на ул. Варлаам, от ул. Болгарской до ул. Тигина в том числе.

Заместитель директора Муниципального предприятия «Центральный рынок» Виктор Гутюм отметил, что начиная с четверга и до конца недели, в павильоне для овощей и фруктов все места были заняты. В то же время, в павильоне со стороны ул. Тигина остаются свободными около ста мест. Администрация рынка делает все возможное, чтобы обеспечить всех желающих торговым местом.

А в это время борьба уличных торговцев и городских властей продолжается. Несколько суток чистоты и порядка - и на второй день торговцы вновь заняли обжитые места, не боясь ни полиции, ни штрафов. Власти обещают идти до конца!