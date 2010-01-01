Кишинев с трудом избавляется от проблем, вызванных апрельскими снегопадами. Через два месяца после природной стихии столица была очищена от упавших ветвей на 80 процентов, сообщает noi.md.

Работы, однако, могут на этом остановиться, потому что площадки для складирования растительности уже переполнены, и кроме того, измельчитель для веток, взятый в аренду, сломался на прошлой неделе.

Хуже всего ситуация на Ботанике, где очищена только половина дворов.

«Нам нужны трудовые ресурсы, транспорт, чтобы работа шла ежедневно. Мы не успеваем».

«На завтра передали 30 градусов, послезавтра – 35 градусов, как работать по такой жаре? Завтра-послезавтра все заболеют и уйдут, и с кем мы останемся?».

И у жителей лопнуло терпение.

«Это катастрофа. Страшно. Не только крысы, скоро и волки появятся возле наших домов».

«Веток слишком много. И еще собирают, но не срублены верхние сломанные ветки деревьев. Там проходят люди, дети, и ветки могут упасть им на голову».

«Это действительно катастрофа, это видно, и люди, естественно, возмущены. Мы найдем, где складировать ветки, но возникает вопрос: что с ними делать дальше?», – говорит претор сектора Ботаника Борис Препелицэ.

В течение трех недель площадка, где складируются ветки, будет переполнена, как и три другие площадки на Ботанике. Измельчитель, взятый властями в аренду, сломался, он будет отремонтирован не ранее, чем через месяц. До тех пор жильцы этой зоны будут жить в страхе, потому что в любой момент может вспыхнуть огнь.

«Однажды вечером какие-то пацаны поднялись туда и что-то зажгли. Вы можете себе представить, что может произойти? Будет пожар».

Подтверждает страхи жителей и руководство примэрии

«Есть несколько зон, очень опасных в плане пожаротушения. Эти ветви представляют собой целые стены. Если где-то загорится, тогда не знаю, как пожарные смогут вмешаться», – заявил вице-примар Нистор Грозаву.

Последствия непогоды были полностью ликвидированы только в центре Кишинева.

А в это время

Более 2,6 миллиона лей собрано на банковских счетах министерства финансов для ликвидации последствий апрельского снегопада. По словам консультанта службы информирования и связи со СМИ министерства Кристины Николау, до сих пор не подано ни одной заявки ни от центральных, ни от местных органов власти, передает IPN.

Накопленные деньги могут быть выделены через интервенционный фонд правительства на основании постановлений правительства по заявке местных или центральных органов власти. По словам Николау, обращаться за финансированием можно бессрочно, даже через полгода, запросы будут выполнены, если останутся средства.

Смешно, но минфин призывает граждан продолжать жертвовать деньги! Отслеживать процесс сбора помощи можно в онлайн-режиме на сайте минфина.