«Звезды мирового балета», - так называется Гала концерт, который впервые пройдет в Кишиневе 16 июня во Дворце Республики. На сцену перед родным зрителем выйдут танцоры ведущих театров мира, получившие профессиональное образование в Молдове.

Организаторы концерта, народные артисты Молдовы Кристина и Алексей Терентьевы рассказали на пресс-конференции в агентстве «Инфотаг», что в концерте участвуют танцоры из театров Австрии, России, США, Канады, Украины, других стран. Некоторые из них ни разу не выступали перед родным молдавским зрителем, хотя являются звездами балета мировой величины, танцуя на сцене театров Вены, Одессы, Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Милана, Софии и других городов.

Артисты балета Кристина и Алексей Терентьевы выразили благодарность директору Дворца Республики Николае Думбравэ за согласие предоставить сцену для проведения Гала концерта «Звезды мирового балета», а также Национальному хореографическому колледжу Юрию Горшкову, готовящему звезд для мирового балета.

Организаторы Гала концерта надеются на то, что он понравится молдавскому зрителю и в перспективе может стать традиционным, превратившись в молдавский фестиваль звезд мирового балета.

«Этот концерт должен объединить в Молдове людей, которые любят искусство, балет и свою Молдову», - сказал Юрий Горшков, сообщив, что объездил с концертами 71 страну, где танцорам Молдовы рукоплескали зрители, поражаясь таланту и способностям артистов.

«Звезды мирового балета возвращаются в родной alma mater. Слава им должна быть не только за границей, но и в Молдове», - отметил он.

Директор Дворца Республики Николае Думбравэ рассказал о подготовке сцены для танцоров балета, сообщив, что с открытой душой поддержал идею артистов Терентьевых, видя в ней большую перспективу и большое значение для Молдовы.

«Эта идея заслуживает внимания, она представляет из себя настоящий праздник красоты. Мы все делаем для создания максимума удобства и комфорта артистам и зрителям», - отметил Думбравэ.

Организаторы Гала концерта надеются, что это уникальное для Молдовы событие станет традицией, понравится зрителям и найдет своих меценатов, которые смогут его поддержать материально.

Для справки: Гала концерт пройдет в пятницу, 16 июня. Стоимость билетов на него составляет 300-400 леев. Вместимость дворца - 600 зрительских мест.

В концерте участвуют Мария Полюдова и Владимир Статный, заслуженные артисты РМ, ведущие солисты оперного театра Одессы; Михаил Сосновский, солист Венской оперы; Надежда Котец, заслуженная артистка РМ, Милан; Лина Шевелева, ведущая солистка Имперского Русского балета (Москва); Алексей Орленко, солист Берлинской Оперы; Александр Ткаченко, солист Венской оперы; Светлана Данилова, солистка Эстонского театра оперы и балета; Александр Глушаков, солист театра оперы и балета, Денвер, США; София Матюшенская, солистка театра Якобсона, Санкт-Петербург; Александр Балан, солист национального театра оперы и балета им. "Мария Биешу"; Константин Ткач, солист национальной оперы Софии; Кристина Ципириг, солистка, Венеция.