На данном маршруте, связывающем Международный аэропорт Кишинева с центром столицы, пока задействованы пять транспортных единиц. Троллейбусы маршрута № 30 двигаются на основе аккумуляторных батарей.

Троллейбусный маршрут № 30 пока действует в тестовом режиме, после чего он может быть внедрен на постоянной основе. На данный момент троллейбусы, работающие на основе аккумуляторных батарей, двигаются с интервалом от 30 минут до часа. Этот режим позволит разгрузить автобусы и маршрутные такси, связывающие Кишинев с Международным аэропортом.

В тестовом режиме маршрут троллейбуса № 30 начинается от Международного аэропорта, пролегает через бульвар Дачия, улицу Чуфля, бульвары Штефана Великого и Бэнулеску-Бодони, после чего троллейбус разворачивается на улице 31 Августа. Затем следует его движение в обратном направлении. Троллейбусы, действующие на данном маршруте, способны передвигаться без подключения к электросети на протяжении около 50 км.

Директор муниципального Управления электротранспорта Георгий Моргоч сообщил, что до конца 2017 г. в Кишинев привезут еще минимум пять троллейбусов, что позволит открыть еще одну линию. Всего Управление электротранспорта располагает 350 троллейбусными единицами. Из них, 300 циркулируют по столице в рабочие дни и 240 – в выходные.