Свалку, расположенную на земельном участке в Цынцэрень, можно продолжать использовать, даже несмотря на сопротивление местных властей.

В связи с этим, Министерство окружающей среды подготовило законопроект, который предусматривает, что правительство экспроприирует у населенного пункта земли, предназначенные для свалки. Власти обещают, что земля будет эксплуатироваться только после модернизации свалки по всем требованиям ЕС: это будет стоить более 22 млн евро, пишет crimemoldova.com.

Согласно пояснительной записке к проекту, предложенному Министерством окружающей среды, земельный участок площадью более 24 га в Цынцэрень будет объявлен территорией общественной пользы, у населенного пункта эти земли будут экспроприированы за компенсацию. Решение вызвано ситуацией с утилизацией отходов в Кишиневе.

В поддержку этого решения власти ссылаются на Закон № 1347 от октября 1997 года, в котором говорится, что «правительство принимает окончательные решения (в случае несогласия органов местного публичного управления) по вопросам размещения объектов общенационального значения, по обезвреживанию, переработке, складированию или захоронению отходов при условии соблюдения экологических норм и других требований социального порядка». Аналогичные положения содержатся в Законе № 209 от июля 2016 года, который вступит в силу в декабре 2017 года.

Свалка работала с 1990 по 2010 год и была единственным местом утилизации бытовых отходов, которое соответствовало условиям охраны окружающей среды.

Власти утверждают, что в соответствии с технической документацией, вместимость свалки составляет 44 млн м3, а за более 20 лет работы там накопились всего около 19 млн м3 отходов. Проект исследования окупаемости, финансируемый ЕБРР, показал, что свалку можно эксплуатировать еще 7 лет. Власти также отмечают в пояснительной записке, что геологические и гидрологические исследования демонстрируют, что свалка отходов в Цынцэрень никак не влияет на воду: ни местную питьевую, ни используемую в сельском хозяйстве.

Деятельность свалки была приостановлена в 2011 году. Тогда местные жители протестовали и заблокировали доступ спецтехники к свалке, чтобы помешать продолжению утилизации отходов.

В настоящее время доступ на свалку ограничен.

По данным пояснительной записки, стоимость модернизации свалки в Цынцэрень и закрытия свалки на улице Узинелор составляет более 22 млн евро.

Между тем, некоторые эксперты отмечают, что стоимость завода по переработке твердых бытовых отходов всего 15-17 млн евро. А правительство собирается экспроприировать землю у Цынцарен за большую сумму и продолжить использовать свалку.

Напомним, что несколько дней назад правительство объявило о временном решении по утилизации отходов в Кишиневе. Власти вели переговоры с жителями Бубуечь, договорившись еще 30 дней использовать свалку на улице Узинелор.

Источник: crimemoldova.com