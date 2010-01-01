Канализационные сети в Кишинёве будут прочищать и чистить в два раза быстрее, а время реагирования на заявки потребителей об устранении проблем с канализационными сетями значительно сократилось. Ставя перед собой эти цели, сегодня, 7 июня, АО „Apă Canal Chișinău” (ACC) протестировало специализированную технику и оборудование, закупленные в рамках программы, финансируемой ЕБРР и ЕИБ, передаёт IPN.



Тестирование проводилось на улице Марии Дрэган, где были прочищены несколько канализационных коллекторов. По словам Николае Раку – начальника действующей в составе АСС Службы эксплуатации канализационных сетей, в рамках проекта были приобретены десять автомобилей марки IVECO, две единицы спецтехники марки MAN и один автомобиль с системой видеоконтроля. „Благодаря приобретению новой техники, удалось повысить эффективность работы предприятия, снизить затраты и время реагирования на поступающие от граждан заявки по поводу канализационных сетей”, - сообщил Николае Раку.



Каждый из столичных секторов располагает двумя автомобилями IVECO, один из которых оборудован гидродинамической установкой, позволяющей проводить промывку канализационных сетей. Спецтехника марки MAN позволяет проводить как работы по промывке сетей диаметром от 150 до 800 мм, так и откачивать канализационные отходы из сетей многоквартирных домов. Ранее для таких работ приходилось привлекать два отдельных автомобиля. В распоряжении АСС имеется и автомобиль с системой видеоконтроля, который позволяет выяснить техническое состояние канализационных сетей с точки зрения необходимости их ремонта.



По данным АСС, за первые пять месяцев 2017 года бригадам предприятия пришлось принять меры уже в 2000 случаев, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представители предприятия предупреждают о том, что канализационные сети Кишинёва находятся в плачевном состоянии, в связи с чем необходимо принять серьёзные меры. В ведении Службы эксплуатации канализационных сетей АСС находятся свыше 1000 км канализационных сетей, расположенных на территории муниципия Кишинёв.