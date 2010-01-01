На эту неделю Государственный гидрометеорологический центр прогнозирует температуру выше +32 градусов. В связи с этим городские власти утвердили план действий по минимизации негативного воздействия высоких температур.

Таким образом, на основе «Плана действий по минимизации негативного воздействия высоких температур на здоровье жителей Кишинева в летний период 2017 года», муниципальные подразделения обязаны обеспечить мониторинг условий хранения продуктов на рынках; контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических условий в детских лагерях; контроль санитарного состояния бассейнов, пляжей и питьевой воды из централизованных источников.

Муниципальные подразделения выдадут разрешение на установку мобильных пунктов по продаже прохладительных напитков и мороженого; гарантируют работу передвижных медицинских пунктов в густонаселённых зонах; работу продовольственных рынков в жаркое время, с повышенными мерами санитарии и т.д.

Общие рекомендации для населения в жаркое время: избегайте прямых солнечных лучей в обеденное время; избегайте купания в стоячих источниках, носите легкую одежду из натуральных волокон; потребляйте около двух литров воды в день, избегайте алкогольных и сладких газированных напитков; ешьте свежие фрукты и овощи; избегайте физических упражнений в середине дня и т.д.