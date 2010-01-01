В ночь с 6 на 7 июня, приблизительно в 01.00, жители Кишинева были разбужены ревом турбин аэробуса А 320, ER-AXV авиакомпании «Air Moldova».

По непонятным причинам самолет, выполнявший рейс 9U176, Москва – Кишинев, производил снижение и заходил на посадку прямо над спящим Кишиневом.

По данным сайта Flightradar24.com, маневры осуществлялись на очень низкой высоте. При входе в город над Ставченами высота полета составляла 3100 футов, или 945 метров, а вот над улицей Валя Кручий на Ботанике - всего 1300 футов, или 396 метров.

В районе Ботаники от рева турбин проносящегося над жилыми домами лайнера в квартирах, дребезжали оконные стекла и посуда. Люди в панике просыпались, не понимая, что происходит.

Самолет вошел в воздушное пространство над Кишиневом в 21.54 по европейскому времени или в 0.54 по времени Молдовы и вышел из него в 21.57 или в 0.57 соответственно. По данным Flightradar24.com, самолет производил снижение и находился на низкой высоте над городскими кварталами более 3 минут.

Необходимо заметить, что уже были случаи, когда самолеты данной авиакомпании снижались и пролетали на низкой высоте над городом. Но ранее это происходило в дневное время. Последний случай произошел 4 июня 2017 года, когда аэробус А-319, осуществлявший рейс 9U182 по маршруту Санкт-Петербург-Кишинев, в 11,36 по молдавскому времени пролетел на высоте 2075 футов или 632 метра прямо над памятником Штефану чел Маре в Кишиневе. Вылетал за пределы города данный самолет на высоте 1800 футов, или 548 метров.