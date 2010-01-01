Премьер-министр Молдовы Павел Филип созвал в понедельник вечером заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого заявил, что бытовые отходы начнут вывозить из Кишинева уже со вторника.

Напомним, что жители коммуны Бубуечь, пригород Кишинева, четыре дня подряд блокировали доступ спецтехники к свалке, которая находятся в этом населенном пункте. Люди требуют построить перерабатывающие предприятия или искать другие места для складирования отходов. После подобных протестов в 2010 году была закрыта мусорная свалка в селе Цынцэрены, а в конце мая этого года такую акцию провели и жители села Бубуечь.

«Мы находимся в ситуации, когда пришлось созвать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это связано с той критической проблемой, с которой сталкивается Кишинев, — невозможность вывоза отходов. Это проблема, которая тянется многие годы. Ответственность за это лежит исключительно на мэрии Кишинева», — сказал Филип.

Филип отметил, что заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям проведено по просьбе министерства здравоохранения и министерства окружающей среды, так как есть риск эпидемиологической ситуации в Кишиневе.

По словам Филипа, состоялись встречи представителей правительства, профильных ведомств и мэрии Кишинева.

Кроме того, глава кабмина провел встречу с жителями коммуны Бубуечь. Он подчеркнул, что сформирована рабочая группа, которая в ближайшие дни представит конкретный план действий, чтобы решить проблему с мусором.

Утром, 6 июня, из Кишинева начали вывозить мусор. Это подтвердил замдиректора муниципального предприятия Autosalubritate Александр Бажура для NewsMaker. По его словам, отходы постепенно будут вывозиться из всех районов города. В местной администрации Бубуечь также сообщили, что мусор будут складировать на свалке в течение месяца, а за это время кишиневская мэрия и правительство должны найти новое место для отходов.

«Пока вывозим на Заводскую, 205, как и раньше. То есть в коммуну Бубуечь», — рассказал Бажура. В последнем заседании по этому вопросу, которое прошло под председательством премьера, представители Autosalubritate не участвовали, и об условиях, на которых мусор снова направляется в Бубуечь, не знают. Бажура рассказал, что на предприятие просто позвонили и сказали «сегодня утром начинать работать». Местные жители проезду мусоровозов на свалку больше не препятствуют.

Это подтвердил и вице-мэр Бубуечь Леонид Уманец. Он рассказал, что вопрос удалось отчасти решить на уровне правительства. «В течение месяца мусор будет складироваться в Бубуечь, а за это время столичная мэрия решит вопрос с правительством и найдет другое место для свалки», — пояснил он. По словам Уманца, «жителям объяснили, что другого выхода нет, иначе городу грозит эпидемия». И добавил, что «все мы люди, и все прекрасно понимаем».

Для быстрой эвакуации бытовых отходов, накопленных в последние дни, Управление Autosalubritate мобилизовало 64 единиц техники и 170 рабочих.

В течение месяца на свалке в Бубуечь будет использоваться оборудование для сортировки и обработки мусора, чтобы избежать неприятного запаха, который расходится по всей коммуне.

В столичном пригороде Бубуечь уровень острых кишечных заболеваний вырос в последние годы более чем на 80%.

Об этом сообщает муниципальный центр общественного здоровья. Увеличилось также и число жителей, страдающих онкологическими болезнями. Как показали исследования, вода в колодцах столичного пригорода Бубуечь не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. В ней установлена высокая концентрация нитратов и аммиака, обнаружены энтерококк и кишечная палочка, пишет publika.md.

Такая ситуация провоцирует рост заболеваний среди населения. По данным статистики, уровень смертности в коммуне Бубуечь вырос с 2013 по 15 год с семи до восьми случаев на тысячу жителей. В среднем по стране этот показатель составляет в сельской местности почти девять случае на тысячу жителей.

Основные причины смертности в коммуне Бубуечь - сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли и цирроз печени.

В 2013 году в Бубуечь было 57 жителей, страдающих онкологическими заболевания, в 2015-ом - 84.

Уровень острых кишечных инфекций составлял в Бубуечь в 2013 году немногим более 700 случаев на сто тысяч, в 2016-м он вырос до 1289 случаев на сто тысяч.