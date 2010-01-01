



Дни новой музыки пройдут с 6 по 17 июня в Кишиневе в 26-ой раз. Организаторами фестиваля выступил Союз композиторов и музыкантов Молдовы. На нем прозвучат современные произведения как отечественных, так и румынских, испанских, белорусских и русских композиторов.



Председатель Союза композиторов и музыкантов Геннадий Чобану сообщил во вторник на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ, что цель фестиваля - приобщить общество и специалистов к современной музыке.



"Она отражает проблематику и специфику наших дней. Культурное государство должно развивать новое, современное искусство для того, чтобы гордиться им после", - сказал композитор.



Национальный камерный оркестр и дирижер Владимир Андриеш откроют фестиваль 6 июня в Национальном художественном музее. В рамках фестиваля пройдут шесть концертов, в том числе пять - симфонических. В них примут участие румынский композитор Дину Липатти, испанский композитор Эдуард Терол, румынская пианистка Лидия Чубук. Также пройдут два мастер-класса и презентации книг румынских музыкальных деятелей. Завершатся Дни новой музыки оркестровым концертом 17 июня на Радио Молдова.



Вход на все концерты - свободный.



Справка "ИНФОТАГ": Фестиваль "Дней новой музыки" традиционной проходит при финансовой поддержке Румынского института культуры "Михай Еминеску" в Молдове и министерства культуры РМ. На его проведение молдавские власти выделили 60 тыс. леев.



