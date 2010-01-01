



Действия председателя Либеральной партии (ЛП) Михая Гимпу саботируют работу примэрии Кишинева, - считает муниципальный советник Партии социалистов Ион Чебан.



Как передает "ИНФОТАГ", он сообщил на брифинге во вторник, что "по данным ПСРМ, Гимпу обратился к представителям наиболее ответственных структур города, как Apa-Canal, поставщикам электроэнергии, руководителям парков общественного транспорта и учебных учреждений, чтобы они бойкотировали работу примэрии, и участвовали в протестах в поддержку Дорина Киртоакэ"



По его словам, "основное руководство Михая Гимпу -чем хуже будет Кишиневу, тем лучше будет Киртоакэ. Но фракция социалистов добьется, чтобы примэрия начала работать в скорейшем времени. А причастные к бойкоту личности будут привлечены по статье о несоответствии должности"



"Более того мы полагаем - что домашний арест примара и его заместителей - это попытка Плахотнюка и Гимпу предотвратить проведение референдума, который может состояться в октябре-ноябре. Но ЛП уходит в историю, ее уже не спасут никакие действия",- сказал советник.



"Мы продолжим сбор подписей, ориентируясь и на пригороды столицы, чтобы набрать их максимальное количество. Это покажет реальное отношение граждан к действиям примара Киртоакэ",- отметил он.



По словам Чебана, до даты проведения референдума, фракция социалистов инициирует консультации со всеми советниками, чтобы в течение трех месяцев избрать и. о. примара.



"Мы не видим никаких юридических преград для этого - работа примэрии не должна быть парализована на такой срок. Фракция ПСРМ будет настаивать, чтобы эту должность занял человек, не причастный к политическим кругам. Это должна быть в первую очередь техническая должность - нужен профессионал из научной, деловой или экономической среды",- заключил Чебан.



