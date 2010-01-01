Сотрудники мэрии Кишинева, претур, муниципальных управлений и предприятий потребовали от правоохранительных органов освободить мэра столицы Дорина Киртоакэ. В сообщении, опубликованном на сайте мэрии Кишинева, говорится, что деятельность местной публичной администрации муниципия парализована из-за действий правоохранительных органов.

По словам сотрудников столичной мэрии, задержание Киртоакэ негативно повлияет не только на предоставление госуслуг, но и на права работников кишиневской мэрии, преторов секторов и подразделений публичной администрации муниципия, дошкольных и доуниверситетских заведений.

Авторы заявления также отмечают, что создавшаяся ситуация делает невозможным расчет зарплат тысячам работников, а также ограничивает право предоставлять отпуска, и другие права, предусмотренные в Трудовом кодексе.

Представители мэрии подчеркивают, что сложившаяся ситуация может повлиять и на проведение без текущих работ в муниципии и инвестиционных проектов. Кроме того, в мэрии отметили, что назначение исполняющего обязанности мэра является сложной и длительной процедурой, которая недостаточно регламентирована действующим законодательством.

Суд Буюкан 26 мая поместил под домашний арест на 30 дней мэра Киртоакэ, которого обвиняют в злоупотреблении влиянием в связи с делом о платных парковках. Его заместителя Грозаву задержали по тому же делу 25 апреля и через два дня поместили под домашний арест. Секретарь мунсовета Диденко 27 мая по решению суда Буюкан был арестован на 30 суток. Его обвиняют в пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния и превышении должностных полномочий.