Правоохранители задержали накануне примара Кишинева Дорина Киртоакэ по делу о платных парковках в столице.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в Национальном центре по борьбе с коррупцией, он помещен в следственный изолятор на 72 часа по подозрению в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, примар дал указания вице-примару Нистору Грозаву, назначенному председателем комиссии по выбору подрядчика создания в Кишиневе платных парковок, подписать контракт с EME PARKLEITSYSTEM GmbH без согласия муниципального совета вопреки законодательству о государственно-частном партнерстве. Как следствие, компания стала победителем в результате согласованных действий чиновников примэрии, экономических агентов и бизнесмена - теневого управляющего EME PARKLEITSYSTEM GmbH.



В процессе расследования дела задокументированы несколько встреч между теневым менеджером выигравшей компании и главой муниципального управления общественного транспорта, на которых обсуждалась схема фальсификации тендера, участие примара в ускорении подписания договора и "бонус" за оказанные услуги. Было согласовано, что он составит 26%. По предварительным расчетам, своими действиями примар совершил злоупотребление влиянием, деяние, которое предусматривает наказание лишением свободы от 3 до 7 лет.



Напоминаем, что в последнее время по делу о платных парковках были задержаны семь человек. Это вице-примар Кишинева, глава управления общественного транспорта и коммуникаций, бывший муниципальный советник, администраторы трех паркинговых компаний и бизнесмен, подозреваемый в теневом управлении рядом компаний, участвующих в аукционе, в том числе выигравшей. В настоящее время некоторые из обвиняемых находятся под домашним арестом, а другие содержатся в следственном изоляторе НЦБК. Они дали показания, которые позволили выявить преступную схему и ее бенефициаров. Накануне НЦБК задержал еще двух муниципальных советников, секретаря примэрии и примара.

После задержания Дорина Киртоакэ, примэрия Кишинева осталась без руководства, так как двое вице-примаров - Нистор Грозаву и Влад Котец находятся под арестом. Согласно законодательству, муниципальный совет должен назначить временно исполняющего обязанности примара.

В то же время, только суд может принять решение о временном отстранении Дорина Киртоакэ от его должностных обязанностей, на период уголовного преследования. После такого решения суда, у муниципального совета будет 5 дней на то, чтобы назначить исполняющего обязанности. Кроме того, во время следствия, до того как в отношении Дорина Киртоакэ не будет вынесен приговор по уголовному делу, в Кишиневе не могут быть организованы досрочные выборы примара.



