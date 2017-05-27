Кишиневская территориальная профсоюзная ассоциация проводит 26-28 мая 2017 г. XIV-ю Спартакиаду для сотрудников коммунальных служб

Работа государственных служащих является специфической и кажется, что не требует больших физических усилий. Недостаток движения и физических упражнений могут быть компенсированы в нерабочее время, занимаясь физическими упражнениями и спортом. Физическое воспитание и спорт всегда были и останутся наиболее эффективными средствами улучшения здоровья работников.

Эта истина подтверждается уже в течение 14 лет участием служащих государственных учреждений в Спартакиадах.

Кишиневская Территориальная Профсоюзная Ассоциация служащих государственных структур организует XIV-ю Спартакиаду для сотрудников коммунальных служб мун. Кишинэу с 26 по 28 мая 2017 года в городе Вадул луй Водэ, в доме отдыха «Camping».

Поддержание и укрепление здоровья является первоочередной задачей государства, которая может быть достигнута только за счет совместных усилий - государственных учреждений, правительства и профсоюзов.

В Спартакиаде примут участие 16 команд, в составе которых 500 служащих из министерств и других центральных и местных административных органов:

1.Министерство экономики

2. Министерство финансов

3. Министерство иностранных дел и европейской интеграции

4. Министерство молодежи и спорта

5. Министерство окружающей среды

6. Министерство юстиции

7. Национальное бюро статистики

8. Налоговая служба

9. Главное управление по администрированию правительственных зданий

10. Агентство по защите интеллектуальной собственности (AGEPI)

11 Примэрия города Вадул луй Водэ

12. Республиканский экспериментальный центр протезирования, ортопедии и реабилитации (CREPOR)

13. Государственное предприятие Fin Teh Inform

14. Агентство по защите прав потребителей

15. Центр повышения квалификации в области экономики и финансов

16. Государственное ведомство по изобретениям и товарным знакам Румынии.



Конкурсы предусмотрены по 6 видам спорта, а именно:

1. Мини-футбол

2. Волейбол, мужчины

3. Волейбол, женщины

4. Настольный теннис

5. Шахматы

6. Шашки



В Программу XIV-й Спартакиады включили и индивидуальные конкурсы по дартсу и тяжелой атлетике.

Организаторы выражают искреннюю благодарность и высоко ценят усилия, приложенные руководителями предприятий - участниц Спартакиады для хорошей организации и обеспечения участия команд в XIV-й Спартакиаде служащих госструктур мун. Кишинэу.

Участники Спартакиады всегда подходят сознательно и с большой ответственностью к организационным мероприятиям.

Внедрение спорта в массы совместными усилиями приведет к укреплению, поддержанию и восстановлению работоспособности сотрудников.

Программа Спартакиады

27 мая 2017г.

9:00 Официальное открытие Спартакиады.

9:45 - 22:00 Проведение спортивных состязаний



28 мая 2017г.

9: 00 -14-00 Проведение спортивных состязаний. Финальные игры. Индивидуальные состязания.

14-00 Закрытие Спартакиады.

Вручение премий командам.