Большинство кишиневских аттракционов построены еще в советское время. Сотни раз их ремонтировали, они изношены почти на 80%. На установку новых у государства денег нет, да и зачем ремонтировать, если можно с «ветерком» прокатиться на старых и ржавых.

Строительство нового парка развлечений стоило бы примерно 10 млн. евро, так что ни примэрия, ни экономические агенты не заинтересованы вкладывать такие средства в зоны отдыха. Еще неизвестно, какие цены бы установили, чтобы окупить расходы.

Поэтому многие жители Кишинева вынуждены пользоваться старыми качелями, выбора то нет.

В парк аттракционов на ул. Роз есть более 10 работающих каруселей, большинство которых было установлено в советский период и отремонтировано сотни раз. Самому старому сооружению около 30 лет. Оно поржавело и превратилось в металлолом.

В прошлом году муниципальный совет потребовал приостановить деятельность парка аттракционов до тех пор, пока не будут представлены документы, подтверждающие их безопасность. Местные избранники потребовали от глав Управления парков, культуры и отдыха, Управления ЖКХ и Управления зеленого хозяйства предоставить информацию о состоянии аттракционов и детских площадок, находящихся у них на балансе.

«Пусть нас обвиняют в том, что мы не даем работать, но мы должны быть уверены, что жизни детей ничего не угрожает и не произойдет инцидентов, подобных тому, что случился 5 февраля на площади Великого национального собрания», - заявил председатель фракции ПСРМ в Мунсовете Ион Чебан.

Источник: actualitati.md