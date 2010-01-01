Генпримар столицы Дорин Киртоакэ позвонил своему дяде, лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу, и сказал, что он не вернется в Молдову.

Об этом порталу Noi.md сообщили надежные источники, пожелавшие сохранить анонимность.Киртоакэ сказал, что не вернется в Кишинев, и его решение связано с вчерашним освобождением из изолятора и помещением под домашний арест главы Управления транспорта Игоря Гамрецкого. Гамрецкий, который подозревается в причастности к делу о платных парковках, дал показания о Дорине Киртоакэ и схемах, в которых тот участвовал, злоупотребляя должностью, занимаемой им в течение восьми лет. Информация о том, что Дорин Киртоакэ фигурирует в ряде уголовных дел, ранее обсуждалась в прессе.С начала этой недели Киртоакэ находится за границей, а традиционное еженедельное заседание муниципальных служб примэрии, которое проводится каждый понедельник, не состоялось. В отсутствии Киртоакэ такие встречи обычно проводил вице-примар Нистор Грозаву, который сейчас находится под домашним арестом в качестве подозреваемого в деле о платных парковках.В то же время в Кишиневе практически завершен процесс сбора подписей для проведения референдума по отставке Дорина Киртоакэ. К утру 24 мая было собрано более 51 000 подписей, а для того, чтобы референдум состоялся, требуется около 65 000 подписей.Отметим, что недавно партия, руководимая другим примаром, находящимся в конфликте с законом, Иланом Шором, объявила, что не поддерживает референдум об отставке Киртоакэ. По их словам, Киртоакэ сам должен уйти в отставку. Это заявление было сделано партией, лидеру которой не хватает смелости объявить о своей отставке, даже если его имя фигурирует в ряде крупных скандалов. В последнем отчете компании Kroll, которая расследует крупную кражу в банковской системе, черным по белому написано, что все компании, участвующие в краже миллиарда долларов, связаны с Иланом Шором.В настоящее время Илан Шор находится под домашним арестом, а Дорин Киртоакэ – в бегах. Что дальше?