Киртоакэ пустился в бега?
Генпримар столицы Дорин Киртоакэ позвонил своему дяде, лидеру Либеральной партии Михаю Гимпу, и сказал, что он не вернется в Молдову.Об этом порталу Noi.md сообщили надежные источники, пожелавшие сохранить анонимность.
Киртоакэ сказал, что не вернется в Кишинев, и его решение связано с вчерашним освобождением из изолятора и помещением под домашний арест главы Управления транспорта Игоря Гамрецкого. Гамрецкий, который подозревается в причастности к делу о платных парковках, дал показания о Дорине Киртоакэ и схемах, в которых тот участвовал, злоупотребляя должностью, занимаемой им в течение восьми лет. Информация о том, что Дорин Киртоакэ фигурирует в ряде уголовных дел, ранее обсуждалась в прессе.
С начала этой недели Киртоакэ находится за границей, а традиционное еженедельное заседание муниципальных служб примэрии, которое проводится каждый понедельник, не состоялось. В отсутствии Киртоакэ такие встречи обычно проводил вице-примар Нистор Грозаву, который сейчас находится под домашним арестом в качестве подозреваемого в деле о платных парковках.
В то же время в Кишиневе практически завершен процесс сбора подписей для проведения референдума по отставке Дорина Киртоакэ. К утру 24 мая было собрано более 51 000 подписей, а для того, чтобы референдум состоялся, требуется около 65 000 подписей.
В настоящее время Илан Шор находится под домашним арестом, а Дорин Киртоакэ – в бегах. Что дальше?
Источник: noi.md