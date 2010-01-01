Ветки деревьев, обломанные в результате аномального апрельского снегопада, как известно, складируются на заброшенном Республиканском стадионе в центре Кишинёва.

Дальнейшая судьба этого бурелома вот уже больше месяца вызывает вопросы горожан и скрытые от людских ушей обсуждения у столичных чиновников. Изначально было объявлено, что ветки раздадут малоимущим на бытовые нужды, однако потом в руководстве города подумали, что на стихии можно неплохо заработать, и решили передать древесный материал предпринимателям, занимающимся переработкой. Муниципальный советник Илиан Кашу обнаружил сегодня, что складированные ветки уже вовсю продаются, также он выяснил, кто является покупателем.

«Примария продаёт сломанные ветки с Республиканского стадиона фирме «Ecopelet» из Сочитен. Фракция «Нашей Партии» в мунсовете обещает освещать этот процесс: необходимо выяснить, выиграет или проиграет муниципальный бюджет от этой тайной торговой сделки», - написал Кашу в своей публикации в Facebook.

Источник:1news.md