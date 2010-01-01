Если властями не будет выдвинуто другое решение проблемы, то расходы могут быть внесены в техобслуживание потребителей, не имеющие влияния на тариф.

«После завершения всех ремонтных работ на электросетях, связанных с ликвидацией последствий непогоды, компания составит подробный отчет проделанных работ и оценку затрат, понесенных в течение этого периода. В зависимости от уровня работ и их стоимости, в некоторых случаях они могут быть внесены в расходы текущего техобслуживания, не имеющие никакого влияния на тариф, и будут покрываться непосредственно за счет компании.

Другие, однако, и мы говорим об участках сильно поврежденных наземных линий и полностью восстановленных новыми материалами, будут включены в инвестиции капиталовложения, вытекающих из чрезвычайной ситуации, и будут представлены на рассмотрение в НАРЭ. В соответствии с положениями действующих нормативных актов, они должны возмещаться через тарифы в течение 30 лет», - сообщают представители Gas Natural Fenosa.