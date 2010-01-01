

За восемь дней сторонники Партии социалистов собрали 33 651 подписей в поддержку проведение референдума по отставке генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Об этом написал в социальных сетях председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан. "33 тысячи 651 подпись за референдум. 8 дней. Более половины", - написал он. Всего для инициирования плебисцита нужно собрать 64 401 подпись. На это ЦИК отпустил 60 дней.