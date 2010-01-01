



Прокуратура Кишинева возбудило уголовное дело по факту наезда в центре столицы автомобиля на гражданина Германии - члена официальной делегации, прибывшей в РМ. По предварительным данным, в минувший понедельник женщина, находившаяся за рулем автомобиля Jaguar, попыталась развернуться на улице Николае Йорга у лицея "Прометеу", не посмотрев в зеркало заднего вида. Автомобиль въехал на тротуар, где стоял иностранец. Им оказался 52-летний немецкий чиновник из Федерального министерства экономики и энергетики, находящийся в Молдове с официальным визитом. От удара у него была сломана нога, он был госпитализирован. Если суд признает виновным водителя автомобиля, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

