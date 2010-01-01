Целый ряд культурных мероприятия пройдет по всей стране завтра, 18 мая, в Международный день музеев и в субботу, 20 мая, в Европейскую ночь музеев, передает МОЛДПРЕС.

На сегодняшней пресс-конференции министр культуры Моника Бабук сказала, что уже четвертый год подряд министерство отвечает за организацию Международного дня музеев и Европейской ночи музеев по всей стране.

По ее словам, постоянно растет интерес к этим мероприятиям. Так, во время Европейской ночи музеев в предыдущие годы отмечалось более 55 000 посетителей только в национальных музеях. Моника Бабук пригласила всех желающих принять участие в мероприятиях, организованных в течение этих двух дней в национальных музеях и более 60 музеях в 22 районах.

Для поддержки успешного проведения мероприятий 20 мая с 17.00 до 2.00 общественный транспорт столицы будет перенаправлен с ул. 31 Августа в периметре улиц Митрополита Бэнулеску-Бодони и Пушкина, а также с ул. Когэлничану в периметре улиц Сфатул Цэрий и Марии Чиботари. Будет приостановлено движение и парковка частного транспорта в пределах этих улиц.

Присутствовавший на мероприятии директор Национального художественного музея Молдовы Тудор Збырня подчеркнул, что одним из замечательных событий в рамках Международного дня музеев в этом году станет открытие и вручение премий V Международной бьеннале живописи, проходившей под патронажем Министерства культуры Республики Молдова. Экспозиция объединяет более 180 произведений 164 художников из 27 стран.

Со своей стороны, директор Национального музея истории Молдовы Евгений Сава подчеркнул, что 20 мая будет организовано несколько культурных мероприятий: выставка старинных автомобилей и мотоциклов, показы документального кино в рамках Международного фестиваля «Хронограф» и мультипликационного фильма студии «Floricica», интерактивные мероприятия для любителей истории и военных традиций, концерт симфонического оркестра Национальной театра оперы и балета имени Марии Биешу и т. д.

Международный день музеев учрежден по инициативе Министерства культуры Франции в 1977 году, он отмечается ежегодно 18 мая. Также по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года отмечается Европейская ночь музеев под эгидой Совета Европы, ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ).

В Молдове работают 130 музеев и филиалов музеев.