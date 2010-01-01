В центре столицы на улице Николае Йорга на тротуаре был сбит немецкий чиновник из федерального министерства экономики и энергетики Германии, который приехал в Молдову с официальным визитом. Сообщается, что за рулем автомобиля марки Jaguar была женщина.



В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с переломом. Прокуратура Кишинева открыла уголовное дело в связи с этим происшествием.



Если женщину признают виновной, ей грозит тюремное заключение сроком до трех лет.