Президент Игорь Додон первым поставил подпись за проведение референдума по отставке примара Кишинева. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он сообщил на своей странице в facebook.



"Призываю всех кишинёвцев, которым не безразлична судьба нашего города, последовать моему примеру. Хватит терпеть издевательства над Кишиневом, над нашими улицами, парками, домами, архитектурным наследием нашей столицы! Хватит мириться с коррупцией в примэрии и непрофессионализмом городских чиновников! Столицей Молдовы должен руководить честный, порядочный, компетентный человек, патриот своего города, с командой профессионалов. И я убеждён - такой человек очень скоро возглавит Кишинёв", - написал Додон.



Президент опубликовал и фотографии из центра Кишинева, где в пятницу начался сбор подписей за проведение референдума. На них изображен и председатель фракции социалистов в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебан. Тем самым, Игор Додон дает понять, кто является тем "компетентным человеком", который должен возглавить Кишинев.



Согласно законодательству, у инициативной группы есть 60 дней для того, чтобы собрать необходимые более 62 тысячи подписей (не менее 10% жителей столицы). Если удастся собрать подписи, будет назначен референдум. Для отзыва Дорина Киртоакэ с должности примара, инициативу должно поддержать большее количество избирателей Кишинева, чем проголосовало за его избрание в июне 2015 года. Тогда за кандидатуру Киртоакэ отдали голоса 163 570 избирателей.



