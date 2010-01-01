Додон поспешил поставить свою подпись за отставку Киртоакэ
Президент Игорь Додон первым поставил подпись за проведение референдума по отставке примара Кишинева. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он сообщил на своей странице в facebook.
"Призываю всех кишинёвцев, которым не безразлична судьба нашего города, последовать моему примеру. Хватит терпеть издевательства над Кишиневом, над нашими улицами, парками, домами, архитектурным наследием нашей столицы! Хватит мириться с коррупцией в примэрии и непрофессионализмом городских чиновников! Столицей Молдовы должен руководить честный, порядочный, компетентный человек, патриот своего города, с командой профессионалов. И я убеждён - такой человек очень скоро возглавит Кишинёв", - написал Додон.
Президент опубликовал и фотографии из центра Кишинева, где в пятницу начался сбор подписей за проведение референдума. На них изображен и председатель фракции социалистов в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебан. Тем самым, Игор Додон дает понять, кто является тем "компетентным человеком", который должен возглавить Кишинев.
Согласно законодательству, у инициативной группы есть 60 дней для того, чтобы собрать необходимые более 62 тысячи подписей (не менее 10% жителей столицы). Если удастся собрать подписи, будет назначен референдум. Для отзыва Дорина Киртоакэ с должности примара, инициативу должно поддержать большее количество избирателей Кишинева, чем проголосовало за его избрание в июне 2015 года. Тогда за кандидатуру Киртоакэ отдали голоса 163 570 избирателей.
"Призываю всех кишинёвцев, которым не безразлична судьба нашего города, последовать моему примеру. Хватит терпеть издевательства над Кишиневом, над нашими улицами, парками, домами, архитектурным наследием нашей столицы! Хватит мириться с коррупцией в примэрии и непрофессионализмом городских чиновников! Столицей Молдовы должен руководить честный, порядочный, компетентный человек, патриот своего города, с командой профессионалов. И я убеждён - такой человек очень скоро возглавит Кишинёв", - написал Додон.
Президент опубликовал и фотографии из центра Кишинева, где в пятницу начался сбор подписей за проведение референдума. На них изображен и председатель фракции социалистов в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебан. Тем самым, Игор Додон дает понять, кто является тем "компетентным человеком", который должен возглавить Кишинев.
Согласно законодательству, у инициативной группы есть 60 дней для того, чтобы собрать необходимые более 62 тысячи подписей (не менее 10% жителей столицы). Если удастся собрать подписи, будет назначен референдум. Для отзыва Дорина Киртоакэ с должности примара, инициативу должно поддержать большее количество избирателей Кишинева, чем проголосовало за его избрание в июне 2015 года. Тогда за кандидатуру Киртоакэ отдали голоса 163 570 избирателей.