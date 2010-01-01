Муниципальный совет утвердил в четверг во втором и окончательном чтении бюджет Кишинева на 2017 г.

Как передает "ИНФОТАГ", замначальника главного управления финансов примэрии Валентина Вэздэуцан сообщила, что ко второму чтению внесены некоторые поправки в документ.

"Так, доходы составят 3,35 млрд. леев против первоначально планировавшихся 3,16 млрд. Увеличение произойдет за счет продажи активов, которые находятся в муниципальной собственности. Мы надеемся получить от этого 55 млн. леев. Также благодаря повышению минимальной зарплаты в реальном секторе, отчисления от налога на доходы физических лиц, сумма поступлений по этой статье увеличится на 13,5%. Это позволит повысить резервный фонд муниципального бюджета на 20 млн. леев - до 30 млн.", - сказала она.

По ее словам, "возросли и расходы бюджета - с ранее заявленных 3,61 млрд. до 3,77 млрд. леев".

"Это связано с проведением работ на мусорной свалке в Бубуечь (10 млн. леев), реконструкцией Центра матери и ребенка (3 млн.), ремонтом канализации в Гратиешть (4 млн.), обустройством детских садов в Колоницэ (5 млн.). Также 30 млн. леев предусмотрено на обновление троллейбусно-автобусного парка Кишинева", - сообщила Вэздэуцан, подчеркнув при этом, что дефицит муниципального бюджета составит 418 млн. леев вместо 450 млн., объявленных в первом чтении.

Острые дискуссии в совете возникли вокруг продажи муниципального имущества, обустройства подземных парковок и недостаточного обеспечения учреждений дошкольного и среднего образования. Однако большинство предложений по данным проблемам были отклонены, ввиду дефицита бюджета.

Из присутствовавших на заседании 44 советников 43 проголосовали за принятие бюджета.