Невероятный ажиотаж и энтузиазм среди жителей Кишинева вызвала установка палатки для сбора подписей в пользу референдума об отставке генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ.



К 13.00, когда первую подпись в листах должен был поставить президент страны Игорь Додон, сотни людей окружили палатку, установленную напротив здания примэрии.



Членам инициативной группы едва удавалось сдерживать кишиневцев, торопившихся поставить свою подпись в пользу отставки Киртоакэ.



Прибывшего к палатке Игоря Додона присутствующие встретили аплодисментами и криками "Ура!".



Источник: Вloknot-moldova.md